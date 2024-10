MINISTRA DO GOVERNO

Anielle fala sobre importunação sexual de Silvio Almeida: 'Durou alguns meses'

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, falou sobre os episódios de importunação sexual que sofreu do ex-ministro Silvio Almeida. Ele foi demitido após as denúncias virem a tona no mês passado, mas as situações de assédio aconteceram há cerca de 1 ano.