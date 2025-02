ACUSADO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Anielle Franco responde a Silvio Almeida e diz que tentativa de descredibilizar vítimas é inaceitável

Ex-ministro foi demitido após acusações virem à tona, em setembro de 2024

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, divulgou uma nota pública na tarde desta segunda-feira (24) para comentar as falas do ex-ministro Silvio Almeida sobre as acusações de importunação sexual feitas por Anielle e por outras mulheres contra ele. Ao UOL, Almeida classificou as denúncias como "fofocas" e afirmou que foi vítima de uma "armadilha política". Ele prestará depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (26), em Brasília, em um inquérito sob sigilo de Justiça.>