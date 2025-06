POLÍTICA

Convenção nacional do PSDB aprova fusão com o Podemos

Tucanos esperam que o novo nome seja “PSDB+Podemos”

Estadão

Publicado em 5 de junho de 2025 às 14:25

Convenção do PSDB Crédito: Reprodução/PSDB

A convenção nacional do PSDB autorizou, nesta quinta-feira, 5, a incorporação com o Podemos. Os dois partidos pretendem se reunir na próxima semana para fechar os últimos ajustes da união. O placar final terminou com a aprovação de 201 delegados. Votaram pela rejeição duas pessoas e dois tucanos se abstiveram. >

Integrantes do partido chamam o procedimento de “incorporação com características de fusão” – por isso, tucanos esperam que o novo nome seja “PSDB+Podemos”. “Quero manter o nome PSDB vivo ainda”, diz o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).>

O PSDB vive uma crise – hoje, o partido tem 13 deputados e três senadores no Congresso Nacional. Nas eleições para o Legislativo federal de 2022, a sigla teve o pior resultado de sua história, quando elegeu 13 deputados e nenhum senador.>

A sigla ainda teve a baixa de dois de seus três governadores. Raquel Lyra, de Pernambuco, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, migraram para o PSD.>

O remanescente, Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, chegou a participar brevemente da convenção nesta quinta-feira, mas ainda não decidiu se permanecerá no partido. “Se sair, vamos em frente do mesmo jeito”, minimizou Aécio Neves.>

O ex-governador de Minas Gerais se diz otimista com a incorporação. A projeção, segundo ele, é de eleger 50 deputados e lançar um candidato à Presidência da República em 2026.>

Ele também afirma que 14 deputados e dois senadores estão em diálogo para entrar no partido. “Tomamos decisões extremamente equivocadas e estamos pagando um preço alto por elas, mas não perdemos o sentimento que vivíamos lá atrás quando fundamos o PSDB”, disse Aécio.>

Estudo encomendado pelo Podemos e obtido pelo Estadão aponta que, em caso de fusão, o novo partido teria um Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de cerca de R$ 380 milhões, tornando-se o sétimo maior do País, à frente do Republicanos. Já o fundo partidário chegaria a R$ 90 milhões, ocupando a quinta posição entre as legendas e superando PSD, Republicanos e MDB.>

Uma questão técnica levou à incorporação. O PSDB, por estar federado com o Cidadania, precisaria do aval da legenda para uma fusão.>

A incorporação, no modelo proposto, dividirá a estrutura executiva nacional do partido em duas: metade do Podemos e metade do PSDB. “O PSDB está se renovando para mostrar que é possível fazer diferente”, disse Marconi Perillo, presidente do partido.>

A ideia da sigla é apresentar um novo PSDB, como um partido “radical de centro”, com um novo símbolo e um novo programa até outubro deste ano. “O PSDB é radical, sim. É radical no que importa”, afirmou Perillo.>