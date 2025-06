ARMAS

Receita Federal publica normas para armamento de auditores fiscais

Documento restringe o armamento aos funcionários da Receita que "participem de atividades que envolvam risco funcional"

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta quinta-feira, 5, as normas para a concessão do porte de armas para Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil. >