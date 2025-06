ASTRONAUTA DA NASA

Jovem de 22 anos será a 1ª mulher brasileira a ir para o espaço

Aos 18 anos, ela descobriu um asteróide e, em seguida, recebeu o convite para fazer curso na NASA

"Eu estou indo para o espaço! I’m going to space! Ainda não caiu completamente a ficha, mas sinto uma gratidão imensa por toda a trajetória percorrida até aqui e por todos que fizeram e fazem parte dela. Quem me conhece há mais tempo, pessoalmente ou por aqui, sabe que esse era o sonho mais impossível que eu poderia ter", postou a jovem na rede social. >