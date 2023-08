Anna Jatobá vive em apartamento de luxo após dois meses fora da prisão

Condenada pela morte da menina Isabella Nardoni, a ex-madrasta Anna Carolina Jatobá, que está há dois meses em regime aberto, vive em um apartamento de luxo em São Paulo.



Após deixar o presídio em Tremembé, Jatobá mora no imóvel que pertence ao sogro, Antônio Nardoni. O apartamento foi declarado por Anna à Justiça como sua residência durante o processo que determinava a progressão para o regime aberto.



Segundo o G1, um relatório assinado por uma assistente social apontou que a condenada tem planos de abrir um ateliê para fabricar pijamas e roupas para pets, já que adquiriu experiência no presídio. Com isso, ela pretende fazer faculdade de Designer de Moda.