PELA FÉ

Antes do debate, Marçal revela que faz jejum desde segunda: 'Pelo povo'

Candidato a prefeitura de São Paulo, Pablo encerra o jejum no dia 30

O político informou que está apenas "na água" em um jejum restrito, sem nenhum alimento durante os últimos dias. "Estou no quinto dia de jejum, encerro o sétimo dia de jejum, só na água, na segunda-feira (30) ao meio-dia. (...) 'Tá' sendo travada uma batalha espiritual, mental", revelou.

O candidato ainda disse que "esse jejum é pelo povo", para que a população de São Paulo veja que o espirito dele está sendo sensibilizado, além de mostrar para as pessoas que há uma pessoa com um coração valente em meio às pancadas.

Essa revelação foi encarada pelos eleitores como uma indireta para José Luiz Datena (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB), onde no debate pela TV Cultura, o ex-apresentador da Band arremessou uma cadeira, causando confusão, e para o outro candidato, onde o marketeiro foi atingido com um soco no rosto por um funcionário de Marçal na última segunda (23).