BRASIL

Ao menos cinco pessoas morrem após deslizamentos em Minas Gerais provocados por forte chuva

Tragédia aconteceu durante a madrugada

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou, neste domingo (12), que pelo menos cinco pessoas morreram em Ipatinga vítimas de deslizamentos ocorridos após as chuvas na última madrugada.

Entre as vítimas, já foram identificados três corpos, sendo um de um menino, de 8 anos, outro de uma idosa, de 70, e mais um de um homem de 30 anos. Os bombeiros informaram que três pessoas estão desaparecidas.

A prefeitura da cidade anunciou um decreto de calamidade pública após chuvas intensas que provocaram um volume de 80 milímetros de chuva, registrado em menos de uma hora. A intensidade do temporal está entre as causas, segundo a administração municipal, para os deslizamentos de terra e alagamentos. As equipes de defesa civil trabalham para localizar possíveis vítimas soterradas.