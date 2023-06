Aos 30 anos, homem faz testamento e deixa todos os bens para Neymar

Um homem de 30 anos revelou que oficializou o testamento e deixará todos os bens para o jogador Neymar Jr. A revelação foi feita ao Metrópoles.



O homem contou que não está bem da saúde e que se identifica com a relação de Neymar com o pai.



“Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele. Eu também sofro com difamação, também sou superfamília e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia”, declarou.