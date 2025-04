EDUCAÇÃO SUPERIOR

Apenas seis cursos de medicina têm nota máxima no Enade

Cinco estão no estado de São Paulo e um em Minas Gerais

Dos 309 cursos de medicina avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2023, apenas seis alcançaram a nota 5, conceito máximo da prova. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (11), mostrando que cinco desses cursos estão em São Paulo e um em Minas Gerais. >

Dentre os melhores avaliados, apenas um é público: a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Os demais são de instituições particulares: Universidade do Oeste Paulista (Unoeste/SP), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP/SP), Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC/MG), Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE/SP) e Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (UniSalesiano/SP). >

Além dos seis cursos com nota máxima, 119 receberam conceito 4, 156 ficaram com nota 3, 22 obtiveram nota 2 e dois tiveram a menor avaliação, nota 1. Quatro cursos não foram avaliados por falta de formandos ou número insuficiente de participantes. >

O conceito final do Enade considera o desempenho dos estudantes, a infraestrutura das instituições, os recursos didático-pedagógicos, o corpo docente e um questionário respondido pelos alunos. >

Saúde lidera desempenho no Enade 2023 >

No total, o exame avaliou 9.812 cursos em todo o país. Na escala de 0 a 100, os cursos da área de saúde e bem-estar se destacaram, com medicina liderando (65), seguida por fisioterapia (53,67). Outras áreas também tiveram bom desempenho, como arquitetura e urbanismo (56,94), engenharia ambiental (55,22) e segurança do trabalho (52,62). >