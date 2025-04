AVALIAÇÃO

Apenas seis cursos de medicina têm nota máxima no Enade; saiba quais

Ao todo, 309 cursos de medicina foram avaliados pelo Ministério da Educação

Uma avaliação do Ministério da Educação (MEC) colocou em xeque a qualidade dos cursos de medicina do país. Dos 309 cursos de medicina que foram avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), aplicado em 2023, apenas seis tiraram nota 5, o mais alto conceito do exame. Do grupo dos mais bem avaliados, cinco estão no estado de São Paulo e um em Minas Gerais. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (11). Apenas um dos cursos de nota 5 é público, o da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). >