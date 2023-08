Aplicativos do Itaú Unibanco saem do ar

Os aplicativos do Itaú Unibanco estão fora do ar na manhã desta segunda-feira, 7. O problema acontece tanto no aplicativo principal do Itaú quanto no do Iti, banco digital do conglomerado, e na plataforma Itaú Cartões, entre outros.



Ao tentar acessar as plataformas, os usuários recebiam uma mensagem de erro inesperado, e um aviso para que tentassem acessá-las mais tarde.



Procurado, o Itaú disse que trabalha para resolver o problema.