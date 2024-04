VEJA DETALHES

Após atraso e mudanças, programa 'Voa Brasil' ganha data de lançamento

Após atraso e mudanças, o “Voa Brasil”, programa do governo federal que garantirá passagens aéreas a preços especiais, será lançado oficialmente no próximo dia 17 de abril. O anúncio foi feito pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, através das redes sociais.

De acordo com o titular da pasta, serão oferecidas 5 milhões de passagens com valores até R$ 200 para um público-alvo já definido: aposentados do INSS que recebem até dois salários mínimos e estudantes do Programa Universidade Para Todos. A expectativa é que cerca de 2,5 milhões de pessoas sejam beneficiadas nesta primeira etapa. Quem voou nos últimos 12 meses não terá acesso ao benefício.

Anunciado pela primeira vez em março do ano passado, pelo ex-titular do Ministério dos Portos e Aeroportos Márcio França, atual ministro do Empreendedorismo, o “Voa Brasil” tinha lançamento previsto para janeiro de 2024, mas foi adiado e passou por uma reformulação. A iniciativa não vai contar com verba da União e, como contrapartida para as companhias aéreas, o governo reduziu o valor do combustível de aviação em 19%.