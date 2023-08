Após boatos de morte, Faustão aparece em vídeo e acalma fãs: 'Rezem por mim'

Internado há duas semanas, o apresentador Fausto Silva foi alvo de boatos de redes sociais que apontaram sua suposta morte. Para tranquilizar os fãs, Faustão apareceu em vídeo publicado pelo filho, João Guilherme Silva, nas redes sociais.



Bem humorado, o apresentador que está com insuficiência cardíaca disse estar sendo acompanhado por bons médicos. "Rezem por mim", ele pediu.



Ele também disse que está "preparado para as coisas da vida", e que tem "muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima".