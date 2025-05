BRASIL

Gripe aviária: há 13 investigações da doença em andamento, incluindo uma suspeita na Bahia

No estado, a suspeita em análise é em aves de subsistência em Itajuípe (BA)

Há 13 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no país, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 19h desta sexta-feira (20). As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. >