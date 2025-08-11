Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após denúncia de youtuber, Motta diz que Câmara vai votar projetos sobre crianças nas redes sociais

Assunto está repercutindo após viralização de vídeo publicado pelo influenciador Felca

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:45

Hugo Motta, presidente da Câmara
Hugo Motta, presidente da Câmara Crédito: Reprodução YouTube

A Câmara dos Deputados deve discutir nesta semana propostas voltadas à proteção de crianças nas redes sociais. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), em publicação nas redes sociais neste domingo (10).

A decisão veio após a repercussão de um vídeo publicado pelo youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. No material, divulgado na quarta-feira (6), o influenciador paraibano Hytalo Santos é acusado de explorar menores de idade. A denúncia ganhou grande visibilidade e, até a última atualização, já somava mais de 24 milhões de visualizações. Dois dias após a divulgação do vídeo, o perfil de Hytalo no Instagram saiu do ar.

Felca é um dos maiores criadores de conteúdo do país. Seu canal no YouTube, criado em julho de 2017, conta com mais de 5,23 milhões de inscritos. No Instagram, ele reúne cerca de 13,7 milhões de seguidores.

Em sua publicação, Hugo Motta agradeceu diretamente ao youtuber e prometeu avanço nas discussões. “O vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças”, escreveu o deputado.

Felca

Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução
Felca debochou das lives NPC e doou o dinheiro que ganhou testando sua adesão por Reprodução
Felca denunciou a adultização de crianças em vídeo que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em 1 dia por Reprodução / Youtube
Felca experimentando a base da Virginia por Reprodução | Redes Sociais
Felca  por Reprodução | Redes Sociais
Felca   por Reprodução | Redes Sociais
Felca faz vídeos experimentando produtos da We Pink por Reprodução | Redes Sociais
Felca é considerado um galã por alguns internautas por Reprodução | Redes Sociais
1 de 10
Felca ficou famoso por vídeos de humor no Youtube por Reprodução

Projetos em tramitação

Entre as propostas que devem entrar em pauta está um projeto de lei já aprovado no Senado e que agora aguarda votação na Câmara. O texto estabelece que plataformas digitais terão o chamado “dever de cuidado” para proteger menores de idade.

Esse princípio exige que as empresas adotem medidas preventivas para evitar danos aos usuários e prevê a responsabilização das plataformas que se omitirem diante de situações de risco.

Leia mais

Imagem - Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a exploração de crianças

Quem é Felca, youtuber que denunciou Hytalo Santos e a exploração de crianças

Imagem - Felca e Hytalo Santos: entenda polêmica entre influenciadores que envolve acusação de exploração de menores

Felca e Hytalo Santos: entenda polêmica entre influenciadores que envolve acusação de exploração de menores

Além disso, a proposta determina que conteúdos ligados à exploração e abuso sexual infantil sejam removidos das plataformas sem necessidade de ordem judicial. O projeto também trata de:

Implantação de verificação de idade para restringir o acesso de crianças a conteúdos pornográficos;

Proibição da venda das chamadas “caixas de recompensa” (loot boxes) em jogos eletrônicos;

Limitação da publicidade voltada ao público infantil.

Para virar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado pelos deputados e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mais recentes

Imagem - Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MP da Paraíba

Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MP da Paraíba
Imagem - INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a aposentados que tiveram descontos ilegais

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a aposentados que tiveram descontos ilegais
Imagem - Mãe deixa bebê de 8 meses com filha de 5 anos para ir a baile funk; criança morre

Mãe deixa bebê de 8 meses com filha de 5 anos para ir a baile funk; criança morre

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil
01

Empresário que tentou trazer JAC Motors diz que a China não quer fábricas no Brasil

Imagem - Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'
02

Médico diz que Faustão respira por aparelhos e revela: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

Imagem - Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil
03

Prefeitura abre concurso com 114 vagas e salários iniciais de até R$ 11,4 mil

Imagem - Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil
04

Exército abre processo seletivo com vagas para o Nordeste e salários de até R$ 7,5 mil