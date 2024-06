BRIGA

Após empurrões em aeroporto, Gilvan da Federal desafia Marcos do Val para luta no ringue

Há uma semana os dois trocaram empurrões no Aeroporto Internacional de Vitória, no Espírito Santo

Estadão

Publicado em 26 de junho de 2024 às 23:29

Crédito: Reprodução

Uma semana após trocarem empurrões no Aeroporto Internacional de Vitória, no Espírito Santo, o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) chamou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) para uma briga em um ringue profissional. O convite foi feito em discurso no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 26.

"Eu desafio em qualquer academia, que é o lugar certo, pode marcar. Em qualquer modalidade, no boxe, no MMA, no vale-tudo, eu estou à disposição. O que é chato é, dentro do aeroporto, um senador e um deputado quase sair em vias de fato porque é um senador desequilibrado", afirmou Gilvan da Federal.

Ao Estadão, o senador Marcos do Val afirmou que não vai se manifestar.

Gilvan e Marcos do Val trocaram empurrões na última quinta-feira, 20, em um saguão do aeroporto da capital capixaba. O embate aconteceu após os dois trocarem xingamentos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Após a confusão no aeroporto, o deputado afirmou que teria reagido a uma tentativa de intimidação e, pelas redes sociais, chamou o senador de "traidor" e "Swat da Shopee".

"O senador que disse que 'o Bolsonaro o chamou pra dar um golpe' e que 'detestava ser chamado de senador bolsonarista' veio tentar ofender a mim e ao senador Magno Malta. Mexeu com o cara errado, 'Swat' da Shopee. Não recuo pra traidor 1cm". A Swat é a tropa de elite americana para a qual Do Val afirma que já deu treinamentos.

Também pelas redes sociais, Marcos do Val disse que Gilvan teria retomado a discussão no saguão do aeroporto e o empurrado. O senador diz que revidou com um tapa no peito do deputado.

"No aeroporto, Gilvan tentou me agredir, demonstrando mais uma vez seu desrespeito e comportamento inadequado. É evidente que eles planejam essas situações para se promoverem nas redes sociais. Não produzem nada de positivo para o nosso Estado, apenas buscam notoriedade através de polêmicas fabricadas. Não vou tolerar esse tipo de conduta", afirmou.