MANAUS

Após queda nas vendas, Philco demite 800 funcionários

Empresa alega queda nas vendas e realiza corte de 30% do efetivo

Segundo a empresa, o motivo para os desligamentos foi a redução nas vendas durante o atual período sazonal. Em nota, a Philco explicou que as expectativas de crescimento em alguns segmentos não se concretizaram neste ano, o que levou à necessidade de reavaliar o quadro de funcionários. “Diante desse cenário, foi necessário realizar um ajuste no quadro de colaboradores”, informou a companhia em nota divulgada pelo portal Dia.>

As demissões representam cerca de 30% da força de trabalho da planta industrial em Manaus, conforme destacou Valdemir Santana, presidente do sindicato da categoria. Ele ainda observou que outras empresas do setor não recorreram a medidas semelhantes até o momento.>

Por meio de comunicado nas redes sociais, o sindicato declarou que está em negociação direta com a empresa para firmar um acordo coletivo que reduza os impactos da decisão. Entre as reivindicações estão a manutenção do plano de saúde para os funcionários desligados e seus dependentes, além da continuidade do cartão alimentação por um período determinado.>