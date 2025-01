QUAEST

Aprovação de Lula no Nordeste despenca sete pontos em um mês, diz pesquisa

A desaprovação na região também subiu de 32% para 37%

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27, revelou que a aprovação do governo Lula caiu em várias regiões do Brasil, com destaque para o Nordeste e o Sul, que tradicionalmente apresentam apoio expressivo ao presidente. No Nordeste, a taxa de aprovação passou de 67% em dezembro de 2024 para 60% em janeiro de 2025, uma queda de sete pontos. A desaprovação na região também subiu de 32% para 37%, e a quantidade de pessoas que não souberam ou preferiram não responder aumentou de 1% para 4%. >