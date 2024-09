BRASIL

Assassinos do casal Richthofen e de Eloá Pimental deixam cadeia e vão passar uma semana em casa

Conhecidos em todo o país após os crimes bárbaros que cometeram, Cristian Cravinhos e Lindemberg Alves foram liberados nesta terça-feira (17) para passar uma semana em casa. Os dois estão presos em regime semiaberto no Complexo de Tremembé, no interior de São Paulo.

Cravinhos foi condenado a 38 anos pela morte do casal Von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, em 2002, enquanto Lindemberg foi o assassino da jovem Eloá Pimentel. As informações são da coluna True Crime, do jornalista Ullisses Campbell no jornal O Globo.