CASO DAS JOIAS

Associação criminosa com Bolsonaro agiu para desviar presentes de R$ 6,8 milhões, diz PF

A Polícia Federal concluiu que foi montada uma associação criminosa no governo Jair Bolsonaro para desviar joias e presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-chefe do Executivo. "Essa atuação ilícita teve a finalidade de desviar bens, cujo valor mercadológico somam o montante de US$ 1.227.725,12 ou cerca de R$ 6,8 milhões", diz a PF, no relatório final do inquérito das joias sauditas - caso revelado pelo Estadão.