DENTRO DE RESIDÊNCIA

Atirador mata pai idoso, policial e deixa 10 feridos no Rio Grande do Sul

Um tiroteio matou um policial e um outro homem, na madrugada desta quarta-feira (23), em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O atirador foi denunciado por maus tratos aos pais idosos.

Após a denúncia, policiais militares chegaram ao local e tentaram entrar na casa, mas foram recebidos a tiros, segundo informações da TV Globo. Antes da chegada da polícia, teria havido um desentendimento entre familiares e o homem atirou contra as pessoas que estavam no pátio da casa, segundo o jornal Zero Hora.