CEARÁ

Ator e influenciadora são presos por fraudar Pix e desviar doações do Rio Grande do Sul

Eles criaram 235 chaves Pix para o esquema

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 09:36

Policiais prenderam ator e influenciadora acusados de fraude Crédito: Divulgação

Um ator e uma influenciadora foram presos em Fortaleza, no Ceará, por fraudar chaves pix de doações para vítimas do Rio Grande do Sul. As investigações apontaram que eles criaram 235 chaves para fraudar diversas campanhas de arrecadação de donativos.

"Esse casal se utilizava de documentos falsos em nome de um casal verdadeiro aqui do Ceará, tem um casal de idosos aqui de Fortaleza também. Eles pegavam os documentos verdadeiros desse casal e colocavam ali as fotos deles, a partir daí constituíram documento falso e a partir desse documento falso criavam contas em bancos, normalmente bancos digitais e a partir dessas contas bancárias criadas com documentos falsos criavam essas chaves PIX", disse o delegado de Crimes Informáticos e Defraudações do Rio Grande do Sul, João Vitor Heredia.

À polícia, eles disseram que estavam passando por dificuldades financeiras. "Eles já nos adiantaram, ali no primeiro momento, que estavam em dificuldades financeiras, precisavam de dinheiro. Então algumas coisas que nos inferem que, de fato, eles praticaram esse crime para fins de arrecadar dinheiro", falou o delegado.