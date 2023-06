Ator Jeff Machado recebia mesada de R$ 2 mil da mãe e do irmão

O ator Jeff Machado, assassinado no início desse ano, no Rio de Janeiro, tinha como sonho ser conhecido e viver de sua profissão. Embora tenha participado do elenco de apoio de algumas novelas, ele nunca teve um papel maior e ele dependia financeiramente da mãe e do irmão, que davam uma mesada de R$ 2 mil para ele. A informação é do jornal Extra.



Suspeito de ter matado Jeff, o produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues prometia conseguia oportunidades maiores para o ator em emissoras de televisão. Bruno está foragido.