TRAGÉDIA

Familiares de Mano Menezes morrem em acidente e técnico é dispensado de partida contra o São Paulo

Treinador vai retornar para Porto Alegre para ficar com a família e acompanhar os atos fúnebres

Os enteados da filha do treinador Mano Menezes estão entre as três vítimas de um acidente que ocorreu na BR-293, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, estavam no carro que saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia. A terceira vítima é um homem de 42 anos, ainda não identificado. Ele foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Arthur e Maria Sophia morreram no local, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o G1 RS. >