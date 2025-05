CONHECIMENTO SEM CUSTOS

USP disponibiliza mais de 1250 livros para download de graça; veja como baixar

Os títulos são bem diversificados e englobam várias áreas do conhecimento

Para acessar as obras não precisa de nenhum cadastro nem mesmo ter algum vínculo com a universidade. Os interessados precisam apenas entrar no Portal de Livros Abertos, escolher o conteúdo desejado e fazer o download em formato PDF. Criado em 2016, o Portal de Livros Abertos da USP promove a reunião e divulgação dos livros digitais acadêmicos e científicos publicados pelas Unidades, Institutos, Centros e Museus da Universidade de São Paulo. As coleções de livros do Portal são de caráter científico e devem portanto obedecer critérios de submissão e processo de avaliação para certificação de seu caráter científico e acadêmico.>