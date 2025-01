BRASIL

Atualização aponta 10 mortos após desabamentos em Minas Gerais causados pelas chuvas

Quatro pessoas seguem desaparecidas

Ao menos dez pessoas morreram e outras quatro seguem desaparecidas na região de Ipatinga, interior de Minas Gerais, após desabamentos causados por fortes chuvas que atingiram a cidade na madrugada deste domingo, 12. Na mais recente atualização, foram contabilizados nove óbitos no município, sendo dois de crianças. Houve também uma morte no município vizinho, Santana do Paraíso.

De acordo com a prefeitura, os atendimentos de urgência e emergência estão sendo encaminhados para as unidades de saúde das cidades vizinhas de Coronel Fabriciano e Timóteo. "Sabemos que é um momento desafiador, mas estamos unidos e contando com o apoio de todos para garantir que ninguém fique sem assistência. Agradecemos imensamente às cidades vizinhas pela solidariedade e parceria neste momento difícil. Seguimos trabalhando com dedicação para restabelecer os atendimentos o quanto antes", informou.