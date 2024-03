CONHEÇA

Avaliada em R$ 21 milhões, vaca mais cara do mundo vive vida de luxo em Goiás

Donos do animal pretendem vender embriões para lucrar

O nome não é lá muito atente, mas o valor de Viatina-19 FIV Mara Móveis faz os olhos dos seus donos brilharem: R$ 21 milhões. Com cinco anos de vida, a vaca brasileira da raça Nelore foi reconhecida como mais valiosa do mundo pelo Guinness World Records em julho de 2023, quando os criadores decidiram vender um terço da propriedade do animal.