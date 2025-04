RIO DE JANEIRO

Quem é o ex-CEO da Hurb preso por furto de obras de arte em hotel e shopping de luxo

As obras de arte são avaliadas em mais de R$ 23 mil

Estadão

Publicado em 26 de abril de 2025 às 20:31

João Ricardo Rangel Mendes Crédito: Reproducão

O empresário João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO da Hurb (antigo Hotel Urbano), que enfrenta uma série de ações na Justiça, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sob suspeita de furtar obras de arte de um hotel de luxo e de um shopping da Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste da capital fluminense. A defesa de Mendes não foi localizada. >

As obras de arte são avaliadas em mais de R$ 23 mil, segundo estimativa preliminar de policiais da 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). O suspeito teria tentado fugir ao ser localizado neste sábado, 26, na cobertura de uma residência de luxo, também na Barra, onde estariam algumas das peças que teriam sido furtadas.>

Fundador e ex-CEO da Hurb, Mendes, de 44 anos, é carioca e começou a empreender desde cedo: aos 18 anos, abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca. Depois de fazer um intercâmbio em Londes, passou a tentar fazer dinheiro com e-commerce.>

Em 2011, vendo uma oportunidade no setor de turismo, Mendes fundou, ao lado do irmão, a agência de viagens Hotel Urbano, depois transformada em Hurb. Ele se tornou o principal rosto da empresa nos últimos anos.>

Após mais de dez anos como CEO da empresa, renunciou ao cargo em meio à onda de críticas de clientes e hotéis parceiros.>

Mendes vinha sendo criticado pela maneira como lidava com a crise de imagem que atingiu a Hurb, com o aumento do número de reclamações de clientes e de hotéis parceiros.>

Além de divulgar vídeos institucionais debochando das reclamações, Mendes xingou e expôs dados pessoais de clientes que reclamavam do serviço da empresa, além de ter divulgado um vídeo em que ironizava as reclamações.>

"Fica satisfeito já de não viajar, porque tá arriscado alguém bater na tua casa hoje, hein! Nessa merda dessa tua casa", aparece dizendo no vídeo gravado por um cliente, identificado como Miguel, e compartilhado pelo próprio Mendes em sua conta do Instagram - o conteúdo foi apagado logo em seguida.>

Fazer coisa errada é um hack, disse em vídeo>

Em vídeo publicado há alguns meses nas redes da Hurb, Mendes se descreveu como uma pessoa bastante inquieta desde a adolescência "Fazer ‘coisa errada’, no final, é um hack (truque). Invadir uma festa e não pagar é um hack que você está fazendo", disse.>

Em seus perfis no LinkedIn e no Medium, ele dizia ter a pretensão de "ajudar o maior número de pessoas a se tornarem mais corajosas, mais verdadeiras e mais engajadas na busca pelo que é significativo para atingir seu pleno potencial". "Esse é o meu motivo: elevar a fasquia, elevar as suas ambições", escreveu>

Em post de nove meses atrás nas redes sociais, a Hurb destaca que o empresário "transformou a empresa em uma das maiores plataformas de tecnologia voltadas para soluções de viagem".>

"João Ricardo Mendes é um visionário que não apenas identificou oportunidades no mercado de turismo, mas também teve a capacidade de criar soluções tecnológicas que atenderam às necessidades de viajantes modernos", aponta a publicação.>

Segundo a Hurb, uma das pretensões do empresário era criar a primeira empresa espacial privada do Brasil, denominada "Amazon Z", com o slogan "Engineering made in Brazil". "Esta iniciativa demonstra sua capacidade de sonhar grande", acrescenta a postagem.>

Investigação envolve dois possíveis furtos>

A investigação que culminou na prisão de Mendes envolve dois possíveis furtos. Um deles é de obras de arte que estavam em um hotel de luxo, enquanto o outro envolve quadros e outros pertences de um escritório de arquitetura localizado dentro de um shopping.>

"Após análise de imagens e diligências, constatou-se que se tratava do mesmo autor, e que ele utilizou a mesma motocicleta para cometer ambos os crimes", aponta a polícia. "Antes de ser detido, ele tentou fugir da ação dos policiais, mas foi capturado no terraço do apartamento", acrescentou.>

Segundo a polícia, no imóvel onde o suspeito foi preso, estavam três esculturas de cerâmica e um dos quadros furtados do hotel. Uma pintura ainda não foi recuperada.>