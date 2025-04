RIO DE JANEIRO

Ex-CEO da Hurb é preso após furtar obras de arte em shopping

João Ricardo Rangel Mendes foi flagrado pelas câmeras e tentou fugir ao ser localizado pela polícia

O empresário João Ricardo Rangel Mendes, de 44 anos, foi preso na sexta-feira (25) acusado de furtar obras de arte de um hotel e de um escritório em um shopping de alto padrão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento é mais um capítulo polêmico envolvendo o ex-CEO da empresa Hurb, que já enfrentava forte desgaste na Justiça.>

Segundo informações da 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), a administração do shopping acionou a polícia após verificar nas câmeras de segurança o furto de peças de um escritório de arquitetura. Durante as investigações, a polícia descobriu que João Ricardo já havia cometido um crime semelhante em um hotel da mesma região.>

As imagens mostram o momento em que ele pega esculturas e quadros, avaliados em R$ 28 mil, e deixa o local. De posse dos registros, os policiais conseguiram identificar o suspeito.>

João Ricardo foi autuado em flagrante por furto. Ele foi levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde aguardará audiência de custódia. As peças recuperadas foram devolvidas aos proprietários.>

A defesa do empresário e a empresa Hurb ainda não se manifestaram.>

O Hurb, antigo Hotel Urbano, atuava no segmento de viagens online desde 2011, oferecendo pacotes com datas flexíveis e preços abaixo da média. Com a alta de passagens e hospedagens após a pandemia de covid-19, a empresa começou a cancelar pacotes, gerando uma série de processos. João Ricardo renunciou à liderança da companhia em abril de 2023, após polêmicas envolvendo ameaças e ofensas a clientes em grupos de mensagens.>