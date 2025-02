ACIDENTE

Avião cai no meio de avenida, atinge ônibus e deixa dois mortos em São Paulo

Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão no momento da queda, seguida de uma grande nuvem de fumaça

O avião, um modelo King Air F90 com capacidade para oito passageiros, caiu sobre um ônibus da viação Santa Brígida, prefixo 732, que pegou fogo. Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão no momento da queda, seguida de uma grande nuvem de fumaça preta visível à distância.>

No ônibus, o motorista teve ferimentos e precisou ser socorrido, de acordo com a SPTrans. Também ficaram feridos um motociclista que passava pela via e foi atingido por destroços da aeronave e uma senhora que estava na calçada.>

A aeronave havia decolado do Campo de Marte por volta das 7h15 com destino a Porto Alegre, segundo apuração da TV Globo. Há indícios de que o piloto tentou realizar um pouso de emergência na avenida, mas as circunstâncias exatas do acidente ainda estão sob investigação. A polícia e a Aeronáutica vão apurar as causas e eventuais responsabilidades pela queda.>