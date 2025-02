BRASIL

Avião da Azul declara emergência por pouco combustível após mau tempo

Aeronave saiu de Campinas (SP) com destino a São Luís (MA)

A agência estabelece que uma aeronave deve ter combustível suficiente para ir do ponto A (no caso do voo, Campinas) ao ponto B (São Luís), do ponto B para o C (Teresina), mais 30 minutos de voo.>