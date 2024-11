LUTO

Baiano Evandro Teixeira, destaque do fotojornalismo no Brasil, morre aos 88 anos

Ele estava internado no Rio, cidade para onde se mudou na década de 1950

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 17:49

Fotojornalista Evandro Teixeira Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O fotojornalista baiano Evandro Teixeira, um dos maiores nomes da área no Brasil, morreu nesta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, aos 88 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea.

Evandro é responsável por várias fotos marcantes da história do país e registrou os acontecimentos mais relevantes da segunda metade do século XX no país.

Ele nasceu na cidade de Irajuba, no interior da Bahia, em 1935. Mudou-se para Salvador para perseguir o desejo de ser fotógrafo - fez um curso à distância para aprender os rudimentos da profissão. Em 1957, se mudou para o Rio com uma carta de recomendação para trabalhar no Diário da Noite. Depois, foi para o Jornal do Brasil, onde ficou por 47 anos.

Ao longo das suas décadas de carreira, fotografou eventos marcantes como o golpe militar de 1964, ocupação do Forte de Copacabana, quando usou uma câmera escondida e se passou por um oficial, a Passeata dos 100 mil, em 1968, entre outras. Em setembro de 1973, ele fotografou no Chile, no período do golpe militar.

Fez imagens de nomes icônicos do esporte brasileiro, como Pelé e Ayrton Senna, da Rainha Elizabeth e do papa João Paulo II, em visita ao país, dentre muitos outros.