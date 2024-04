OPORTUNIDADE

Baianos podem concorrer a 5 mil bolsas de estudo para cursos de negócios de Harvard

É a terceira edição do Santander Business for All

Rede Nordeste, JC

Publicado em 4 de abril de 2024 às 13:56

Santander financia programa Crédito: Divulgação

A 3ª edição do programa de capacitação Santander Business for All está ofertando cinco mil bolsas para profissionais com interesse em aprender conhecimentos essenciais de marketing, finanças, ferramentas de negociação e recursos para otimizar a tomada de decisões dentro de ambientes corporativos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de junho pela plataforma Santander Open Academy.Os cursos são 100% online, gratuitos, têm duração de 3 meses e poderão ser realizados em inglês, português e espanhol. Não é necessário ter diploma universitário ou experiência profissional.

Os bolsistas terão poderão escolher uma entre duas opções disponíveis do programa: Fundamentos de Negócios (aspectos essenciais de marketing, finanças, negociação e experiência do cliente) e Autogestão (prática de tomada de decisão, gerenciamento de tempo e influência).

Além disso, o conteúdo do treinamento é feito sob demanda, permitindo que o aluno acompanhe as aulas no horário que desejar. Os bolsistas também terão acesso a conversas ao vivo com facilitadores, treinamentos virtuais, exercícios práticos e, ao final, um certificado de conclusão da Harvard Business Publishing.

“O Santander Universidades trabalha para capacitar profissionais que possuem o desejo de se atualizar com as melhores práticas do mercado. Independentemente da idade ou momento de carreira, o Business For All é uma grande oportunidade de adquirir alguns dos conhecimentos necessários para enfrentar os desafios do mundo empresarial moderno”, afirma Marcio Giannico, head senior de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil.

“Nada melhor do que poder democratizar o acesso a essas capacitações ao lado da Harvard Business Publishing, uma das mais importantes parceiras do Santander nesta jornada em prol da capacitação da força de trabalho de todo o mundo”, conclui.

Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas por meio de programas gratuitos realizados em parceria com 1,2 mil universidades de 26 países. Ao longo de 27 anos, já destinou mais de 2,3 bilhões de euros a iniciativas de educação, com a perspectiva de investir mais 400 milhões de euros até 2026.

Segundo a instituição, em 2023, foram investidos 105 milhões de euros e apoiamos mais de 498 mil pessoas e empresas. Foram entregues no Brasil mais de 184 mil cursos, bolsas de estudo e mentorias para apoiar jovens, universitários, empreendedores, PMEs e startups.