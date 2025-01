RIO DE JANEIRO

Baleada na cabeça pela PRF volta a falar após um mês entubada: ‘Um milagre’

A paciente deixou o CTI no sábado (25) e agora continua internada em um quarto de hospital

A jovem Juliana Rangel, de 26 anos, falou pela primeira vez depois de 31 dias entubada em um hospital do Rio de Janeiro, depois de ser baleada por policiais rodoviários federais na véspera do Natal de 2024. Juliana passou por uma traqueostomia, quando é feita uma abertura na base da garganta para passar o ar, e ainda tem dificuldades em falar, mas celebra a recuperação. >

Juliana contou que está se lembrando aos poucos do que aconteceu. "Agora eu quero me recuperar para voltar à minha vida que eu tinha antes", disse ela, afirmando que é muito grata à família por ter ficado ao lado dela nesse período. >

Na véspera de Natal de 2024, Juliana levou um tiro na cabeça enquanto viajava com sua família do Rio de Janeiro para Niterói, na Região Metropolitana. O pai estava dirigindo o carro, com a mãe ao lado e, no banco de trás, Juliana, seu irmão e a namorada dele. O incidente ocorreu na rodovia Washington Luís, na altura de Caxias, na Baixada Fluminense.>