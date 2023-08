Banco Central define nome da nova moeda digital do Brasil

O Banco Central definiu o nome da primeira moeda digital oficial do país: Drex. De acordo com informações do g1, a expectativa é que, até o fim de 2024, a moeda seja liberada para o público no país.



A moeda digital poderá ser trocada por papel-moeda e vice-versa, de acordo com o Banco Central. O acesso será feito através de carteiras virtuais em bancos e outras instituições financeiras.



O nome da Drex, chamada na instituição de primo do Pix, é uma abreviação da expressão digital real x. “O real digital é uma expressão da moeda soberana brasileira, que está sendo desenvolvida para dar suporte a um ambiente seguro onde empreendedores possam inovar e onde os consumidores possam ter acesso às vantagens tecnológicas trazidas por essas novas ferramentas, sem que para isso precisem se expor a um ambiente financeiro não regulado”, diz o BC, em nota.