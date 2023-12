'Bar das putas do DF' proíbe 'trajes inadequados' após vídeo com mulheres seminuas

Um vídeo mostrando mulheres seminuas em um bar de Ceilândia, no Distrito Federal, viralizou e provocou uma nova regra no estabelecimento: nada de "trajes inadequados". Segundo o portal Metrópoles, o estabelecimento conhecido como "Bar da Putaria" está causando transtorno a moradores da região com música alta até a madrugada, brigas, confusões, lixo espalhado pela calçada e até cenas dignas de um bordel, com clientes rebolando de calcinha e fazendo gestos eróticos.