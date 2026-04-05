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Bar é multado por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos

Procon alegou que prática viola o Código de Defesa do Consumidor

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 19:38

Placa escrita em inglês informava que cidadãos americanos e israelenses não são bem-vindos
Placa escrita em inglês informava que cidadãos americanos e israelenses não são bem-vindos Crédito: Reprodução

Um bar foi multado, neste sábado (4), por colocar um aviso na porta de entrada informando que cidadãos dos Estados Unidos e de Israel não eram bem-vindos. O caso aconteceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. As informações são da CNN.

O Bar Partisan colocou uma placa com a a mensagem "Cidadãos dos EUA e de Israel não são bem-vindos" escrita em inglês. O Procon Carioca foi até o local e multou o estabelecimento em R$ 9.520.

Procon multa bar que colocou placa contra israelenses e americanos

Procon multa bar por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos por Reprodução
Procon multa bar por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos por Reprodução
Procon multa bar por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos por Reprodução
Procon multa bar por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos por Reprodução
Procon multa bar por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos por Reprodução
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Procon multa bar por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos por Reprodução

De acordo com o órgão, a prática viola o Código de Defesa do Consumidor que proíbe "qualquer forma de recusa de atendimento sem justificativa legítima, bem como práticas que coloquem o consumidor em situação de constrangimento ou discriminação".

Os responsáveis pelo bar ainda não se pronunciaram. Nas redes sociais do estabelecimento foram compartilhadas publicações em apoio ao bar.

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Tags:

Procon Bar Israelenses Americanos Placa

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