EFEITOS DA GUERRA

Bar é multado por colocar placa informando que americanos e israelenses não são bem-vindos

Procon alegou que prática viola o Código de Defesa do Consumidor

Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 19:38

Placa escrita em inglês informava que cidadãos americanos e israelenses não são bem-vindos Crédito: Reprodução

Um bar foi multado, neste sábado (4), por colocar um aviso na porta de entrada informando que cidadãos dos Estados Unidos e de Israel não eram bem-vindos. O caso aconteceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. As informações são da CNN.

O Bar Partisan colocou uma placa com a a mensagem "Cidadãos dos EUA e de Israel não são bem-vindos" escrita em inglês. O Procon Carioca foi até o local e multou o estabelecimento em R$ 9.520.

Procon multa bar que colocou placa contra israelenses e americanos 1 de 5

De acordo com o órgão, a prática viola o Código de Defesa do Consumidor que proíbe "qualquer forma de recusa de atendimento sem justificativa legítima, bem como práticas que coloquem o consumidor em situação de constrangimento ou discriminação".