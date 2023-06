Bebê de três meses morre atacado por pitbull da família em SP

Um bebê de 3 meses morreu depois de ser atacado por um cachorro da raça pitbull em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu nesta quarta-feira (7).



Os policiais foram chamados para prestar socorro no local do acidente e encontrou uma criança ferida, segundo portal R7.



O bebê foi encaminhado ao Hospital Geral de Guaianazes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



A criança estava sob cuidados da avó no momento do acidente.