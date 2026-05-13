VIDA DE LUXO

Bilionário brasileiro tem mansão de R$ 200 milhões cercada por arranha-céus na 'Dubai brasileira'

Casa é uma das últimas à beira mar na cidade brasileira

Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:15

Mansão fica na orla de Balneário Camboriú Crédito: Reprodução

A mansão do empresário Luciano Hang em Balneário Camboriú pode ter atingido valor de mercado de até R$ 200 milhões, segundo estimativas do setor imobiliário de luxo. O imóvel, localizado na Avenida Atlântica, de frente para a Praia Central, está em uma das regiões mais valorizadas do país.

Especialistas apontam que a escassez de terrenos à beira-mar e o avanço dos empreendimentos de alto padrão fizeram o preço disparar nos últimos anos. A cidade catarinense, conhecida como a “Dubai brasileira”, concentra hoje o metro quadrado mais caro do Brasil.

A propriedade ocupa um terreno de 1.415 metros quadrados e é considerada a última casa unifamiliar frente-mar da orla central. Antes pertencente a uma família tradicional ligada ao setor pesqueiro, a residência permaneceu cercada por arranha-céus que tomaram conta da paisagem local. Os terrenos na região da Orla de BC são considerados escassos.

A mansão de Luciano Hang na 'Dubai brasileira' 1 de 12

O imóvel fica próximo ao Yachthouse by Pininfarina, um dos prédios mais altos da América Latina. A localização e a exclusividade ajudam a explicar o interesse crescente do mercado por propriedades únicas na orla catarinense.

Imagens de satélite ajudam a mostrar como a cidade mudou desde o início dos anos 2000, quando Luciano Hang comprou o terreno por R$ 485 mil, aponta reportagem do NSTotal. Na época, ainda havia áreas livres para construção na Barra Sul. Hoje, o cenário é dominado por torres residenciais de luxo.

A casa do empresário virou uma raridade em meio aos prédios gigantescos erguidos na região. O próprio Hang já afirmou que o principal valor do imóvel está no terreno, e não na construção em si.

A valorização da área também impulsiona novos projetos imobiliários. Recentemente, a construtora Embraed demoliu um edifício de 16 andares na Barra Sul para erguer uma torre de 270 metros de altura.