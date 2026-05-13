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Bilionário brasileiro tem mansão de R$ 200 milhões cercada por arranha-céus na 'Dubai brasileira'

Casa é uma das últimas à beira mar na cidade brasileira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05:15

Mansão fica na orla de Balneário Camboriú
Mansão fica na orla de Balneário Camboriú Crédito: Reprodução

A mansão do empresário Luciano Hang em Balneário Camboriú pode ter atingido valor de mercado de até R$ 200 milhões, segundo estimativas do setor imobiliário de luxo. O imóvel, localizado na Avenida Atlântica, de frente para a Praia Central, está em uma das regiões mais valorizadas do país.

Especialistas apontam que a escassez de terrenos à beira-mar e o avanço dos empreendimentos de alto padrão fizeram o preço disparar nos últimos anos. A cidade catarinense, conhecida como a “Dubai brasileira”, concentra hoje o metro quadrado mais caro do Brasil.

A propriedade ocupa um terreno de 1.415 metros quadrados e é considerada a última casa unifamiliar frente-mar da orla central. Antes pertencente a uma família tradicional ligada ao setor pesqueiro, a residência permaneceu cercada por arranha-céus que tomaram conta da paisagem local. Os terrenos na região da Orla de BC são considerados escassos. 

A mansão de Luciano Hang na 'Dubai brasileira'

Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução
Imagem aérea em 2025 por Reprodução
Imagem aérea em 2020 por Reprodução
Imagem aérea em 2016 por Reprodução
Imagem aérea em 2005 por Reprodução
Luciano Hang por Reprodução
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada da Havan  em viagem aos EUA por Divulgação
Empresário Luciano Hang com seu terno nas cores do Brasil por Reprodução/ RedeTV
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Mansão de Hang sobrevive em meio a arranha-céus por Reprodução

O imóvel fica próximo ao Yachthouse by Pininfarina, um dos prédios mais altos da América Latina. A localização e a exclusividade ajudam a explicar o interesse crescente do mercado por propriedades únicas na orla catarinense.

Imagens de satélite ajudam a mostrar como a cidade mudou desde o início dos anos 2000, quando Luciano Hang comprou o terreno por R$ 485 mil, aponta reportagem do NSTotal. Na época, ainda havia áreas livres para construção na Barra Sul. Hoje, o cenário é dominado por torres residenciais de luxo.

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A casa do empresário virou uma raridade em meio aos prédios gigantescos erguidos na região. O próprio Hang já afirmou que o principal valor do imóvel está no terreno, e não na construção em si.

A valorização da área também impulsiona novos projetos imobiliários. Recentemente, a construtora Embraed demoliu um edifício de 16 andares na Barra Sul para erguer uma torre de 270 metros de altura.

Mesmo com a valorização milionária, Luciano Hang garante que não pensa em vender a propriedade.  

Tags:

Mansão Luciano Hang

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