Boca de 09 usa corrente de líder do Comando Vermelho e posa para foto com sinal da facção

Imagem teria sido feita em baile no Complexo do Alemão

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2025 às 07:46

Influencer, que é menor de idade, estava com cordão de traficante Crédito: Reprodução

Uma imagem do influenciador conhecido como Boca de 09 no Complexo de Alemão, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Na foto, Boca aparece utilizando uma corrente do traficante Gravetinho do Comando Vermelho (CV), que é conhecido pelas siglas GVT, e fazendo o sinal de ‘2’, que é associado à facção criminosa. O baiano estaria aproveitando um baile no momento em que fez o registro. Através de sua assessoria jurídica, ele negou que soubesse de quem era a corrente (leia a nota abaixo).>

O dono da corrente usada por Boca é conhecido no Rio de Janeiro, justamente, por exibir as riquezas adquiridas através da posição de liderança no CV. Gravetinho atua no gerenciamento do tráfico de drogas em dois pontos: no Morro da Congonha, em Madureira, e no Morro do Faz Quem Quer, na zona norte da capital. Até por isso, o traficante tem uma fortuna acumulada e não faz questão de escondê-la. >

Corrente é marca pessoal do traficante Gravetinho Crédito: Reprodução

Gravetinho anda, inclusive, com quilos de ouro e a corrente com a sigla GVT, que já virou sua marca pessoal, o que fez usuários das redes sociais reconhecerem a joia no pescoço de Boca de 09. Nos comentários de posts com a imagem do influenciador usando a corrente, pessoas especularam sobre o risco que Boca pode correr ao retornar para Salvador. >

“O que acontece quando ele voltar para Salvador”, ironizou um. Outro usuário insinuou um risco eminente para o influencer. “Aqui em Salvador já está marcado”, afirmou. O CV na Bahia é um grupo rival do Bonde do Maluco (BDM), que tem uma presença robusta na capital baiana e outros pontos do estado. Fotos como a de Boca chegaram a se transformar em ‘motivos’ para execuções feitas por traficantes.>

Nota de esclarecimento:>

Vinicius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer os fatos recentemente divulgados na imprensa e redes sociais.>

Vinicius é um influenciador digital de grande alcance, reconhecido nacional e internacionalmente. É comum que, em eventos públicos, como o baile funk em que esteve presente recentemente, seja abordado por admiradores que pedem fotos e, por vezes, oferecem acessórios para os registros.>

Foi exatamente o que ocorreu na ocasião: uma pessoa lhe pediu uma foto e ofereceu o uso de um cordão, cujo uso momentâneo foi capturado e viralizou.>

Importante destacar que Vinicius, que não reside no Rio de Janeiro, não sabia a quem pertencia o acessório, tampouco que ele estaria ligado, supostamente, a qualquer facção criminosa.>

A interpretação de que ele faria, na imagem, um gesto aludindo a facção criminosa é incorreta. O sinal feito por Vinícius é um gesto inocente, sempre presente em outros registros já publicados por ele nas suas redes sociais, inclusive ao lado de figuras como Neymar e Messi.>

Não há qualquer identidade ou semelhança com qualquer gesto de qualquer facção criminosa. A roupagem que pretendem dar para o gesto feito na foto é inconsequente e sensacionalista.>