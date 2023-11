Bolsonaro ganha prêmio na Mega-Sena em bolão feito pelo PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou prêmio da Mega-Sena em um bolão com funcionários do PL, em Brasília. A aposta do grupo acertou quatro dos números da loteria.



O resultado do sorteio foi divulgado no sábado (11) pela Caixa Econômica Federal. O bolão vai receber prêmio de cerca de R$ 6 mil pela quadra acertada. Segundo o Metrópoles, todo valor será usado em nova aposta na Mega da Virada.



O sorteio no final de semana não teve nenhuma aposta que acertou as seis dezenas, com prêmio acumulado chegando a R$ 37 milhões.