ELEIÇÃO

Bolsonaro impede discurso e manda filho Jair Renan virar 'candidato mudo' em campanha

Filho do ex-presidente tenta se eleger vereador em Santa Catarina, mas sem falar

Candidato a vereador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Jair Renan Bolsonaro (PL) recebeu a ordem para ficar calado durante a eleição. Como é considerado pouco experiente, a avaliação é de que ele poderia cometer gafes nessa primeira incursão na política, arriscando a perder aliados e votos. A ordem veio do próprio pai. As informações são do Uol.