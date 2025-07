SAÚDE

Brasil registra primeiros casos de nova variante da covid-19

Diagnósticos foram feitos no Ceará e em São Paulo

O Brasil registrou os primeiros casos da nova variante da covid-19, a XFG, que foi identificada em oito casos, seis no Ceará e dois em São Paulo. As evidências não indicam que a mutação provoque casos mais graves. >

O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, que monitora de “de forma contínua” a vigilância do SARS-CoV-2, vírus que causa a doença. Também informou que não foram registrados óbitos entre os pacientes diagnosticados com a nova variante. “A vacinação segue sendo a principal forma de prevenir casos graves e mortes”, pontuou. >

A XFG é a mais recente de sete variantes classificadas como sob monitoramento pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com o relatório da OMS, a variante a XFG surgiu de uma recombinação entre duas versões anteriores do vírus, a LF.7 e a LP.8.1.2. Ela foi identificada pela primeira vez no mundo em 27 de janeiro.>