VIAGEM

Brasil sobe no ranking de passaportes mais poderosos do mundo; veja lista

Documento permite acesso sem visto a 170 países

O passaporte brasileiro subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking de passaportes mais poderosos do mundo, segundo a atualização divulgada nesta terça-feira (22) pela consultoria Henley & Partners. A melhora se deve, principalmente, à recente decisão da China de isentar o Brasil e outros países da exigência de visto para entrada em seu território. >

Com a mudança, o passaporte brasileiro passou a garantir acesso sem visto a 170 países, um a mais do que no início de 2025. No ranking anterior, publicado em fevereiro, o documento brasileiro permitia entrada em 169 destinos.>