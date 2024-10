FILHAS LONGE DA FAMÍLIA

Brasileira morre em acidente de trânsito em Portugal; filhos estão com amigos

Mulher morava sozinha no país com filhas de 9 e 15 anos. Consulado-Geral do Brasil em Lisboa presta assistência às jovens

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 21:50

Iara Barbosa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Uma brasileira morreu em um acidente de trânsito na Ponte Salgueiro Maia em Lisboa, Portugal, no início desta semana. Segundo o g1, Iara Barbosa era carioca da Baixada Fluminense e morava em Portugal com as duas filhas de 9 e 15 anos. As filhas ficaram sozinhas no país, sob cuidados de amigos da vítima.

De acordo com informações do portal português Rede Regional, a mulher estava de moto a caminho do trabalho, quando sofreu uma batida de uma van, que a jogou longe. Iara foi atropelada por outro veículo e morreu na hora.

A mulher trabalhava como motorista e tinha ido a Portugal para tentar melhores condições de vida para a família.

As meninas estão sendo acompanhadas pelas autoridades portuguesas do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que permitiram que elas ficassem na casa de amigos que a brasileira fez no país.

Ainda não se sabe se elas vão voltar para o Brasil.

Em nota, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informou ao g1 que tem conhecimento do fato e tem prestado assistência consular aos familiares de Iara.