RELEMBRE

Brasileiro analfabeto inventa moto movida a água e quer expandir tecnologia

Elemento pode ser usado como substituto para gasolina, segundo paraibano

Um brasileiro voltou a viralizar nas redes sociais por afirmar que inventou uma moto movida a água. O homem, identificado como Sandro Alves, é paraibano e ganhou sucesso em 2018, na época da crise dos caminhoneiros. A ideia, no entanto, voltou a ser comentada por conta das altas consecutivas no preço dos combustíveis. >

Ele teria conseguido desenvolver uma fórmula capaz de transformar hidrogênio em combustível por meio do uso de um reator de alumínio. O sistema é baseado na separação das moléculas de hidrogênio presentes na água. Com um reator de alumínio, o gás é extraído e usado para alimentar o motor da moto. >

A moto seria capaz de rodar 1 mil km só com 1L de água. A opção é econõmica, sustentável e eficiente, segundo o inventor. “Com a falta de gasolina naquele tempo e com o alto preço do combustível, decidi criar esse sistema com água para economizar”, disse ele ao g1 Paraíba.>