NEGÓCIOS

Braskem investe R$ 500 milhões em novo navio para transporte de etano entre Brasil, EUA e México

Agora, empresa conta com duas embarcações próprias para o transporte de etano

Carol Neves

Publicado em 10 de julho de 2025 às 14:09

Brave Future, da Braskem Crédito: Divulgação

A Braskem anunciou nesta semana a entrada em operação do Brave Future, seu novo navio dedicado ao transporte de etano entre Estados Unidos, México e Brasil. A embarcação, que representa um investimento de cerca de R$ 500 milhões, é parte da estratégia da companhia para ampliar sua autonomia logística, reduzir custos de transporte marítimo e aumentar sua competitividade internacional. >

O batismo do Brave Future aconteceu na China, no estaleiro da YAMIC, onde o navio foi construído. Com 188 metros de comprimento e capacidade para transportar até 36 mil metros cúbicos de carga refrigerada a -104°C, o navio é considerado um dos mais modernos da frota global dedicada ao transporte de etano.>

Financiado pela Ocean Yield e operado pela empresa alemã Hartmann Reederei, o Brave Future possui motor bicombustível, capaz de operar com óleo bunker ou com etano, o que garante maior eficiência energética e redução nas emissões. Segundo a Braskem, as emissões de CO2 do navio são cerca de 40% inferiores à média atual do setor.>

“O Brave Future é um ativo estratégico que amplia a nossa autonomia logística, confere maior previsibilidade às operações e fortalece a nossa posição como líder global na indústria petroquímica”, afirma Hardi Schuck, diretor da Braskem Trading & Shipping (BT&S).>

Antes de entrar em operação, a embarcação passou pelos chamados sea trials, uma série de testes em alto-mar que avaliam a segurança, desempenho e eficiência dos equipamentos de bordo.>