ESTAVA EM POUSADA

Brumadinho: saiba quem era a corretora que teve corpo identificado após mais de 6 anos da tragédia

Maria de Lurdes da Costa Bueno tinha 59 anos e foi identificada por meio de exame antropológico

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou mais uma vítima da tragédia do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Trata-se de Maria de Lurdes da Costa Bueno, que tinha 59 anos. Ela estava com a família em uma pousada destruída pela lama e foi identificada na noite de quinta-feira (6) por meio de exame antropológico. Segundo a polícia, era natural de São Paulo.>

Conhecida como Malu, ela era corretora de imóveis e sócia de uma imobiliária junto com o marido, em São José do Rio Pardo (SP). Ela estava passeando com a família em Brumadinho para conhecer Inhotim e estava hospedada na Pousada Nova Estância no dia da tragédia. Maria de Lurdes estava com o marido, Adriano Ribeiro da Silva, os dois filhos dele, Luiz e Camila Taliberti, e a noiva do rapaz, Fernanda Damian de Almeida. Todos morreram.>