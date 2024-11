BRASIL

'Bug' da Nubank libera saques de até R$ 1 mil no crédito para clientes

Até quem não possuía limite conseguiu realizar um saque

De acordo com internautas, o Banco 24h estava permitindo o saque no valor máximo de R$ 1 mil para os usuários. Com a circulação rápida da informação, diversas pessoas teriam ido até caixas eletrônicos para tentar realizar um saque, visto que não haviam barreiras que impedissem a ação, como baixo limite.